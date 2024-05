André Baran conquista título inédito para o Brasil nas Ilhas Canárias

O brasileiro André Baran conquistou neste domingo o título do Sand Series Gran Canaria de beach tennis ao bater a dupla número 1 do mundo por 7/6 e 6/1 na decisão. Com a conquista, Baran se tornou o primeiro brasileiro na história a vencer a etapa de Las Palmas, na Espanha.

Ao lado do italiano Michele Cappelletti, André Baran não deu chances aos rivais ao longo do torneio e ergueu o trofeu sem perder nenhum set nas Ilhas Canárias. Segundo Baran, esse momento ficará eternizado em sua memória.

"É uma felicidade enorme conquistar esse título e levar esse trofeu pela primeira vez para o nosso país na categoria masculina. Estou muito feliz com nosso desempenho ao longo da competição e o título recompensou todo o nosso trabalho, esforço e dedicação", comemorou o brasileiro.

Andre Baran fez história neste domingo.

Este foi o terceiro título da dupla número 2 do mundo na atual temporada. Antes do SS Gran Canaria, Baran e Cappelletti conquistaram o BT 400 de Alagoas e o SS de Ribeirão Preto, além de um vice-campeonato no BT 400 de Balneário Camboriú. Agora, eles terão algumas semanas de preparação visando o BT 400 de Tucuruí, no início de junho.

"A gente vem em um bom momento, conquistando bons resultados até o momento, mas sabemos que precisamos sempre evoluir para seguir entre os melhores. Vamos comemorar muito essa conquista, mas chegando no Brasil o foco já estará na nossa preparação para o BT400 e para a sequência da temporada" finalizou.