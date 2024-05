Flamengo pode ser eliminado da Libertadores na próxima rodada; entenda

Flamengo corre risco de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores após a derrota por 1 a 0 para o Palestino, no Chile, na última terça-feira (7).

O que aconteceu

A próxima rodada será decisiva para definir a situação do rubro-negro na competição. O confronto entre Millonarios-COL e Bolívar-BOL, que será nesta quarta-feira (8), pode fazer o Flamengo terminar a rodada na lanterna do grupo E.

Em caso de vitória do Bolívar-BOL, a equipe boliviana garantiria a classificação antecipada. Com isso, restaria só mais uma vaga para a próxima fase, acirrando a disputa.

O Fla tem chances de ser eliminado na já próxima rodada. Se o Palestino vencer o Millonarios, uma derrota ou empate do Flamengo contra o Bolívar seria o fim da linha para o time carioca.

Última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos da Libertadores foi em 2017. Desde então, o time participou de todas as edições e sempre chegou ao mata-mata.

O rubro-negro volta a campo pela competição continental contra o Bolívar na próxima quarta-feira (15). O confronto será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

