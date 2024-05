Ponte não consegue chegar a Chapecó e espera definição da CBF sobre jogo pela Série B

Neste domingo, a Ponte Preta informou que novamente não conseguiu chegar a Chapecó para o duelo contra a Chapecoense, pela Série B, na Arena Condá. O duelo pode ser adiado pela segunda vez.

Em nota, a Macaca relatou problemas no teto no aeroporto e a delegação não conseguiu seguir viagem para a cidade. A equipe volta a treinar na segunda-feira e aguarda decisão da CBF.

O confronto estava inicialmente marcado para domingo, às 16h (de Brasília), mas foi adiado para segunda, às 19h. Primeiramente, a equipe paulista não conseguiu chegar ao local na manhã do último sábado em razão das condições climáticas da região.

Com cinco rodadas disputadas, a Ponte Preta ocupa a 14º colocação, com cinco pontos conquistados. A Chapecoense, por sua vez, está na 11ª posição, com oito.

Confira a nota da Ponte Preta na íntegra:

Mais uma vez, por problemas de teto no aeroporto de Chapecó, a delegação da Ponte Preta não conseguiu seguir viagem para a cidade onde enfrentaria a Chapecoense nesta segunda-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O time volta a treinar amanhã, enquanto aguarda uma nova definição e novas orientações da CBF.