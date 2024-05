Ituano acusa torcedores de invadir sede, quebrar refeitório e ferir atleta

O Ituano acusa torcedores de uma organizada de invadirem a sede do clube neste domingo, após a derrota para o Mirassol, pela Série B. O refeitório foi parcialmente destruído e um menino das categorias da base ficou ferido.

O que aconteceu

O Ituano divulgou um vídeo que retrata como ficou a sede depois da invasão. As imagens, feitas por uma cozinheira do clube, mostram Léo Izidoro, de apenas 17 anos, machucado no ombro. Ele se feriu com estilhaços de vidros que foram quebrados atrás dele. Pedras que estavam em plantas também foram atiradas no chão.

Segundo o clube, dois torcedores da organizada Galoucura invadiram a sede no início da noite, no momento em que os atletas das categorias de base, que moram no alojamento, estavam jantando.

O Ituano promete dar prosseguimento ao caso nesta segunda-feira e diz já ter identificado os dois torcedores da Galoucura. O clube vai abrir um boletim de ocorrência.

No momento da invasão, os jogadores do elenco principal estavam voltando de Mirassol, onde foi realizada a partida deste domingo

A invasão aconteceu após a derrota de 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa, a quinta em seis jogos na Série B. O time de Itu é o lanterna da tabela, com apenas três pontos.

O Ituano agora volta a campo no próximo domingo (26), quando recebe a Ponte Preta no estádio Novelli Jr., em Itu, pela sétima rodada da Série B.