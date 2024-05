Resenha, sacrifício e gratidão: Yuri exalta António em volta 'igual cavalo'

Yuri Alberto teve uma noite estrelada em Assunção. O camisa 9 esteve à disposição após duas semanas afastado por lesão, entrou no segundo tempo e mudou o Corinthians na vitória sobre o Nacional-PAR. Após a partida, ele revelou que atuou no sacrifício e destacou a importância de António Oliveira.

Papo, insistência e resultado

O atacante destacou que ainda estaria se recuperando, e não jogando, se não fosse pelo comandante português. Yuri ficou fora dos três compromissos anteriores do alvinegro tratando uma tendinite de bíceps femoral da perna esquerda. No campo do Defensores del Chaco, ele não só melhorou o time no ataque, como também foi decisivo ao inaugurar o placar — e também daria uma assistência, mas o gol de Romero foi anulado.

O jogador contou que António "resenhou" com ele diariamente no departamento médico — e que o técnico foi fundamental para seu retorno, mesmo no sacrifício. Os dois têm relação de longa data, quando ainda estavam no Santos, e a chegada do comandante alavancou o rendimento de Yuri: ele reassumiu a artilharia do time no ano, ao lado do companheiro paraguaio, com nove gols.

O jogador ainda não está 100%, mas celebrou estar voltando a atuar "que nem cavalo". Tendo a intensidade como marca registrada, o atacante ajudou a equipe a respirar na Sul-Americana e aumentar a sequência de invencibilidade para quatro jogos.

Yuri Alberto, do Corinthians, comemora seu gol diante do Nacional-PAR, pela Sul-Americana Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Muito feliz, retorno muito especial. Se não fosse esse cara [António], hoje eu não estaria aqui, teria ficado no CT tratando. Estou com dificuldade muito grande no joelho, ainda tratando e sem estar 100%. Gol me dá uma motivação muito grande.

Resenha diária, todo dia ele ia no DM, perguntava de mim e me zoava. Hoje pude fazer um bom retorno, até sábado tenho quatro grandes dias para melhorar essa lesão que estava me limitando. Feliz por voltar e poder correr e frear que nem cavalo, espero ajudar o Corinthians e esse cara. Yuri Alberto

Chapéu tirado

Após a partida, António exaltou a resiliência de Yuri e "tirou o chapéu para ele". O treinador citou também o meia Igor Coronado, que vem sentindo dores no quadril direito, para valorizar o sacrifício feito pela dupla. Por fim, ainda brincou com Yuri pela sua insistência: "Gostou?". "Muito", respondeu o jogador.