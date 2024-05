Sem estar 100%, Coronado viajou no sacrifício para ajudar o Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians teve algumas novidades no banco de reservas no jogo contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, na última terça-feira. Liberados pelo DM, Gustavo Henrique, Yuri Alberto e Igor Coronado voltaram a ser relacionados por António Oliveira.

Coronado vem se recuperando de um desconforto muscular e viajou ao Paraguai sem estar 100% fisicamente. Depois do jogo, o técnico António Oliveira disse que o jogador fez um "esforço enorme" para ajudar a equipe fora de casa.

O português levou o meia para o banco de reservas e cogitou colocá-lo em campo, mas mudou de ideia em virtude da disputa física que tomou conta da partida nos minutos finais.

O camisa 77 não foi o único a viajar no sacrifício. O atacante Yuri Alberto, autor de um gol no duelo, também admitiu ter jogado com algumas dores no joelho.

"Temos que perceber que somos seres humanos. Há gente que se dedica por esse time. Ele (Yuri) e o Igor, que estava no banco, fizeram um esforço enorme para estar aqui. Se sacrificaram em prol do clube e isso tem que ser valorizado. Eles não podiam começar o jogo. Tirar o chapéu a essa gente que se dedica, que trabalha. Somos seres humanos, nos dedicamos muito", disse o comandante.

Igor Coronado ainda não conseguiu deslanchar com a camisa do Corinthians. Ele fez apenas cinco partidas pelo time do Parque São Jorge, sem gols e com uma assistência, e tem sofrido com lesões.

Após ótima passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o jogador chegou ao Timão com um problema na coxa, mas logo que se recuperou, contraiu dengue. Recentemente, ele tem se queixado de um incômodo muscular.

De volta, ele terá quatro dias para adquirir melhor forma física e deve estar à disposição do Corinthians para o duelo contra o Flamengo, neste sábado. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.