Início do Santos na Série B é superior aos das últimas 18 participações na Série A

O Santos venceu seus primeiros três jogos pela Série B em 2024. Em comparação às últimas participações na Série A, é a primeira vez que o Peixe conquista três vitórias nas três primeiras rodadas desde 2005, quando atingiu a marca.

Após o ano de 2005, o Santos não conseguiu voltar a vencer os três primeiros jogos das 18 edições seguintes do Brasileirão. A equipe não chegou a perder todos, mas oscilou entre vitórias e empates.

Curiosamente, o adversário que sofreu a primeira derrota para o Santos na Série A em 2005 foi o Paysandu - mesmo rival na estreia do Peixe na Série B. O Alvinegro também venceu Coritiba e Athletico-PR naquela ocasião.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ???? Com gols de Guilherme, Pituca, Morelos e Giuliano, Santos goleia o Guarani por 4 a 1 na Vila Belmiro e conquista mais um importante resultado #PelaReconstrução! pic.twitter.com/SkMX6AAHZu ? Santos FC (@SantosFC) May 7, 2024

Nesta temporada, o Santos derrotou Paysandu, Avaí e, no último jogo, goleou o Guarani por 4 a 1 para conquistar a terceira vitória e manter a invencibilidade.

O Santos volta a campo pela Série B apenas no sábado, quando encara o Amazonas, em Manaus. Caso saia do jogo com a vitória, será a primeira vez, desde que o sistema de pontos corridos foi adotado pela CBF, que o Peixe vencerá nas primeiras quatro rodadas.