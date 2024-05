Grêmio: Sem acesso a CT, jogadores treinam em casa; Arena segue alagada

Do UOL, em Porto Alegre

O Grêmio não tem previsão de voltar a utilizar a Arena e seu Centro de Treinamento por causa das enchentes no RS. Ambos seguem alagados e sem acesso.

O que aconteceu

O CT Presidente Luiz Carvalho foi tomado pela água. A parte mais atingida foram os campos. As salas de musculação, área da saúde, sala de imprensa, refeitório, salas de reuniões do departamento de futebol, entre outros, por serem mais altas, não foram impactadas.

Não há previsão de voltar a utilizar o CT também por causa do acesso. As vias que levam ao local estão totalmente tomadas pelas águas do Guaíba.

A situação da Arena do Grêmio é parecida. O estádio foi alagado com o avançar das águas, deixando o campo totalmente submerso. Imagens dos últimos dias mostraram que a água chegou na altura das primeiras fileiras de cadeiras.

Lojas, vestiários, corredores de acesso ao campo, tudo foi invadido pela enchente, tornando a situação ainda mais complicada. O campo seria o tema mais 'simples'.

O Grêmio suspendeu seus treinamentos por tempo indeterminado. Os jogadores foram orientados a, se possível, cumprirem algumas atividades físicas de forma particular.

No Tricolor, o objetivo é atender os funcionários do clube da melhora forma, ajudar os impactados e voltar à rotina de treinos e jogos é visto como secundário neste momento.