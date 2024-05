Mbappé tem números abaixo do esperado nas fases finais da Champions League

Na última terça-feira, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Borussia Dortmund nas semifinais e deu adeus à Champions League de 2023/2024. O astro da equipe, Kylian Mbappé, decepcionou o torcedor e segue com números abaixo do esperado nas fases finais da maior competição de clubes do mundo.

Segundo o Sofascore, em sete jogos somando semifinais e finais de Champions League, Mbappé balançou as redes em apenas uma oportunidade e perdeu sete grandes chances de marcar um gol. Nestas fases da competição, ele ficou em campo durante 626 minutos e finalizou 21 vezes, sendo 12 em direção da meta.

Kylian Mbappé (25 anos) em semifinais e finais da Champions League: ?? 7 jogos

?? 1 gol

? 626 mins p/ marcar gol

? 7 chances claras perdidas (0 convertidas)

?? 21.0 finalizações p/ marcar gol

? 21 finalizações (12 no gol!)

? 14 passes decisivos (!)

? Nota Sofascore 6.91 pic.twitter.com/eijGNeKAve ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 7, 2024

O único gol marcado pelo francês em alguma dessas fases da Champions League não foi atuando pelo PSG, mas sim pelo Monaco, na temporada 2016/2017. Na ocasião, pela partida de volta das semifinais contra a Juventus, Mbappé marcou o tento dos franceses na derrota por 2 a 1.

Mbappé já chegou à semifinal da Champions League em três oportunidades, conseguindo a classificação em apenas uma delas, que foi diante do RB Leipzig, com o PSG, na temporada 2019/2020. Na decisão, a equipe francesa perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0.

A partida contra o Dortmund foi provavelmente a última de Mbappé com a camisa do Paris Saint-Germain na Champions League. A imprensa europeia dá praticamente como certa a ida do camisa 7 ao Real Madrid na próxima temporada.

Mbappé terá mais quatro compromissos pelo Paris Saint-Germain nesta temporada, incluindo uma final de Copa da França, que será disputada contra o Lyon, no dia 25 de maio.