Paratleta gaúcho perde tudo e busca meios para competir por vaga em Paris

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vanderson Chaves, atleta paralímpico da esgrima, está fazendo uma vaquinha após perder tudo nas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Ele tem competição no fim do mês que pode dar vaga para Paris-2024.

O que aconteceu

Vanderson atua na esgrima em cadeira de rodas, classe B. Ele sofreu um acidente com arma de fogo em 2008, é de Porto Alegre e defende o Grêmio Náutico União-RS.

Ele mora no andar térreo e a água tomou 100% do seu apartamento. Com isso, o atleta perdeu diversos bens, inclusive, peças utilizadas na prática do esporte.

O atleta fez uma vaquinha para tentar arrecadar R$ 60 mil para reconstruir sua casa. Até terça-feira (7) ele havia recebido pouco mais de R$ 13 mil.

Vanderson também busca alternativas para participar da competição que fecha o ranking para Paris-2024. No fim deste mês, há programada a Copa do Mundo, em São Paulo.

O GNU-RS está sendo utilizado para a ajuda às vítimas das enchentes. Diversas alas da instituição, incluindo a sala de esgrima, estão com doações feitas aos que foram atingidos pelas chuvas.

O paraesgrimista já esteve na Rio-2106 e Tóquio-2020. Ele já foi prata no florete no Campeonato das Américas em 2016 e 2018 e bronze na espada no Campeonato das Américas em 2016.