Tite admite falta de confiança e "momento difícil" do Flamengo

"É um momento difícil que nós estamos passando, nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado e da necessidade do resultado também. O que tem no futebol às vezes é um espaço muito curto entre um jogo e o outro para que a gente possa recuperar. Da mesma forma que em vitórias não há tempo suficiente para que a gente possa ficar feliz, a bola também dá oportunidade para poder reverter o processo a partir do próximo jogo", falou.

A derrota manteve o Flamengo com quatro pontos conquistados, caindo para a terceira posição do Grupo E da Libertadores. O Rubro-Negro ainda terá dois compromissos para tentar buscar a classificação, primeiro contra o Bolívar e depois diante do Millionarios, ambos em casa.

Antes do jogo contra os bolivianos, a equipe comandada por Tite terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Corinthians no próximo sábado, às 16h (de Brasília).