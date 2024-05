Seabra valoriza vitória, mas ainda vê Cruzeiro em situação delicada na Sul-Americana

O Cruzeiro derrotou o Alianza, da Colômbia, por 3 a 0 e conquistou, nesta terça-feira, sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Seabra falou sobre o resultado e destacou as possibilidades de classificação da equipe.

"A gente estava devendo esse resultado. O nosso cenário atual é que cada jogo é uma decisão, para que a gente continue apenas dependendo de nós mesmos para buscar a classificação e, eventualmente, lutar também pela primeira colocação do grupo. Então estamos muito focados nesse sentido, sabendo que a gente nos permitiu iniciar em uma colocação muito desfavorável e cabe a gente dar a resposta jogo a jogo. Cada jogo é uma decisão e o próximo jogo a gente precisa buscar a vitória também", disse.

Seabra também contou como foi a primeira semana de trabalho no Cruzeiro depois da venda da SAF do clube e das trocas na diretoria.

"Nesse primeiro momento foi muito tranquilo. Todos eles me deram muito respaldo e confiança para seguir o trabalho da melhor forma possível. O que eu posso falar é que a gente teve uma semana de trabalho muito tranquila. Pudemos desenvolver os conteúdos sem problema nenhum. Eles têm dado respaldo e observado também as rotinas. Com certeza com a experiência que eles têm e a visão própria deles de futebol, eles vão também trazendo os pontos que são importantes que eles acreditam que possam deixar nosso trabalho melhor", revelou.

?Fim de jogo e VENCE O CRUZEIROOOO!

? Lucas Silva, Arthur Gomes e Rafael Elias fizeram os nossos gols.

+ 3 pontos na Sula! VAMOS!

? #ALIxCRU | 0-3 | ? #LaBestiaNegra pic.twitter.com/2tg7R52fiA ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 8, 2024

Por fim, o treinador comentou sobre a situação do estado do Rio Grande do Sul e como o adiamento da partida contra o Internacional (prevista para o último sábado) afetou a preparação para esse jogo.

"É uma tragédia. A gente lamenta muito, estamos atentos, sensíveis a situação. Teria sido melhor se nada tivesse acontecido e a gente tivesse enfrentado o Inter de Porto Alegre, no sábado à noite, em casa. Acho que também, depois do resultado contra o Vitória, no Campeonato Brasileiro, seria uma forma da gente se apresentar no nosso palco, para a nossa torcida. Infelizmente não aconteceu assim e isso permitiu que a comissão e os jogadores se preparassem um pouco melhor. Conseguissem treinar, descansar e se preparar para o jogo".

Com seis pontos somados, a Raposa ocupa a 2ª posição do grupo B da Sul-Americana, com um ponto a menos que a líder Universidad Católica (do Equador), que enfrenta o Unión La Calera (3º colocado, com quatro pontos) na próxima quinta-feira.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Atlético-GO, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe mineira, pela Copa Sul-Americana, é no dia 16, quando enfrenta o Unión La Calera, do Chile, dentro de casa.