Após ser improvisado no meio, Luciano supera Calleri na artilharia do São Paulo atuando no ataque

Luciano superou Calleri na artilharia do São Paulo na atual temporada após o triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, no último domingo, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 do Tricolor balançou as redes duas vezes, chegando a sete gols pela equipe em 2024, um a mais que o argentino.

Os dois gols marcados por Luciano aconteceram justamente na partida em que ele atuou mais avançado, formando dupla de ataque com Calleri. Nas outras partidas em que foi titular sob o comando de Luis Zubeldía, o camisa 10 foi utilizado de maneiras em que não conseguiu mostrar seu melhor futebol.

Logo na estreia de Zubeldía à frente do São Paulo, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores, Luciano foi utilizado como uma espécie de meio-campista, mas com muita liberdade para se juntar aos três atacantes: André Silva, Ferreirinha e Calleri. Coincidentemente ou não, o camisa 10 não teve uma boa atuação em Guaiaquil, recebendo algumas críticas de parte da torcida.

Já no clássico contra o Palmeiras Luciano atuou ao lado de André Silva e Calleri no setor ofensivo. Nesta formação, o camisa 10 pôde jogar de uma forma que lhe é mais confortável, mas seguiu tendo a função de conectar o meio-campo ao ataque e acabou sendo substituído na reta final do Choque-Rei por James Rodríguez.

No último domingo, contra o Vitória, Luciano voltou a ser atacante, de fato. Jogando ao lado de Calleri, o camisa 10 marcou os dois primeiros gols do São Paulo no Barradão, retomando o protagonismo habitual, e superando seu companheiro de ataque na artilharia do time em 2024.

Resta saber se nesta quarta-feira contra o Cobresal, no Chile, pela Libertadores, Luciano será mantido na posição que mais gosta. Com o retorno de Rodrigo Nestor ao time, há grandes chances de os dias do camisa 10 como meio-campista improvisado terem ficado para trás.