Scooby e Chumbo resgatam cachorros ilhados em ginásio: 'Carinho no coração'

Do UOL, em São Paulo

Pedro Scooby e Lucas Chumbo, surfistas que estão ajudando nos salvamentos em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, resgataram pelo menos 20 cachorros que estavam ilhados.

O que aconteceu

Os dois disseram que os animais foram encontrados dentro de um ginásio. Eles estão trabalhando ao lado de uma equipe de profissionais em resgate — bombeiros e policiais também ajudam na iniciativa.

Todos os cães foram levados nas embarcações. Durante o dia, os surfistas também conseguiram retirar mais de 50 pessoas presas em uma escola e até um homem que não queria deixar sua casa por ter uma mulher grávida.