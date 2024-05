'Não tem clima para futebol', diz presidente do Juventude sobre caos no RS

Fabio Pizzamiglio, presidente do Juventude, entende que não há clima para jogos de futebol em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Ainda que o CT do Juventude e o estádio Alfredo Jaconi tenham sido pouco afetados, o clube da serra gaúcha não vê clima para retomada dos jogos.

Segundo o presidente, funcionários e atletas têm familiares que perderam tudo em razão das enchentes e deslizamentos ocorridos na região. O mandatário ainda citou a chance de novos deslizamentos, o que aumenta a tensão e torna o futebol totalmente secundário.

O Juventude tem ajudado a quem precisa com arrecadação de doações. Em sua primeira campanha, mais de 11 toneladas de alimentos foram unidos e entregues a necessitados.

O meia Nenê concorda com o presidente do clube e revelou uma ação dos capitães de times da Série A cujo objetivo é a paralisação do cameponato.

Não tem clima para futebol. Temos funcionários e atletas em que os familiares perderam tudo. O principal objetivo agora é ajudar toda a comunidade envolvida com as perdas nesta tragédia. Precisamos reestabelecer o mínimo da dignidade e sobrevivência dessas pessoas. O Juventude como um todo está empenhado somente em ajudar a população de Caxias do Sul e de todo o Rio Grande do Sul. Todos, juntos, estamos focados nisso. São centenas de pessoas desabrigadas, muitos bairros e casas ainda com grandes riscos de desabamento. Não existe nenhum psicológico para ter uma partida de futebol neste momento

Fabio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Caos no RS

Cerca de 100 mil casas foram destruídas ou danificadas pelas chuvas dos últimos dias e suas consequências no RS.

83,2% dos municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos. Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil, 414 cidades foram afetadas pelas chuvas.

Há 95 mortes registradas pela Defesa Civil no estado. Outras quatro são investigadas como suspeitas de relação com às chuvas. O estado tem 128 pessoas desaparecidas.

Perto de 225 mil estão desalojados, 1,4 milhão de pessoas foram atingidas pelo desastre climático.