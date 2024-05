Fla desembarca no RJ sob protestos, e Bruno Henrique diz: 'vamos melhorar'

A delegação do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro sob protestos após a derrota por 1 a 0 para o Palestino, na última terça-feira, pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

Bruno Henrique parou para conversar com os presentes: "Vamos melhorar", disse o atacante. A derrota no Chile colocou o Flamengo na terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos.

O camisa 27 foi o único atleta a falar com os torcedores. O restante da delegação passou reto, já Tite e o auxiliar Matheus Bachi foram orientados a seguir por outro lugar.

"Nós vamos melhorar". Com pressão da torcida, o elenco do Flamengo desembarcou no Rio e Bruno Henrique foi o único a dar as caras após mais uma derrota na Libertadores. pic.twitter.com/rTdQiTtO6Y -- TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 8, 2024

O Flamengo ainda tem chance de se classificar para as oitavas de final. O clube aguarda o jogo entre Bolívar e Millionários, nesta quarta-feira, para fazer as contas para os dois próximos jogos.