Especulado no Palmeiras, Luciano Rodríguez se aproxima de acerto com clube espanhol

Mauricio Machado, agente do atacante Luciano Rodríguez, do Liverpool-URU, revelou que o atleta está próximo de se transferir para o Girona, da Espanha. Além do clube europeu, Palmeiras e River Plate também aparecem como interessados no uruguaio de 20 anos.

"Hoje temos uma oferta concreta diretamente do Girona. Tivemos uma reunião com Patanian [vice-presidente do River Plate] e o River está interessado em retornar a negociação", disse em entrevista ao Sport 890.

De acordo com Mauricio, eles se reunirão com o Palmeiras amanhã (9), quando o Liverpool-URU e o Alviverde se enfrentam pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada no estádio Centenário, a partir das 19h (de Brasília). O Alviverde nega que tenha uma reunião com os representante do atleta.

"Hoje Girona está perto. Amanhã [quinta-feira] nos encontraremos com o Palmeiras e ontem [terça] conversamos com o River. A chance do River está aí, comprando menos porcentagem. Talvez 50%. Em maio, vamos resolver tudo. Queremos que isso seja resolvido antes da Copa América", afirmou.

Um dos pontos importantes da negociação é a porcentagem. Segundo o agente de Luciano, o Liverpool-URU quer manter no mínimo 25% de percentual do atleta.

"O Girona oferece o valor que o Liverpool pede. Está sendo negociado o percentual do passe que seria vendido. O Liverpool quer ficar com, pelo menos, 25%. Luciano já estava conversando com Stuani [atacante uruguaio que joga no time espanhol]. Falaram muito sobre a cidade, clube e a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões", revelou Mauricio Machado.