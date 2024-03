São Paulo x Ferroviária: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro feminino

São Paulo e Ferroviária entram em campo nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As duas equipes buscam a vitória para alcançar o topo da competição.

ONDE ASSISTIR

O Sportv transmite o confronto.

SITUAÇÃO NA TABELA

São Paulo - 4 pontos em dois jogos (1 empate e 1 vitória) - iniciou a rodada na primeira colocação

Ferroviária - 4 pontos em dois jogos (1 empate e 1 vitória) - iniciou a rodada na quarta colocação

ESCALAÇÕES

São Paulo

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline, Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel Godoi.

Técnico: Thiago Viana.

? Próxima partida em casa, com entrada gratuita! ?? @BRFeminino ? 22/03, 19h

? Ferroviária

? CFA Laudo Natel

? Cotia (SP) ? 29/03, 19h

? Fluminense

? Luso Brasileiro

? Rio de Janeiro (RJ) ? 14/04, 15h

? Botafogo

? CFA Laudo Natel

? Cotia (SP) pic.twitter.com/bpDLmkUfou ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 20, 2024

Ferroviária

Luciana; Barrinha, Luana, Rafa Soares e Kati; Cris, Micaelly e Raquel; Aline Gomes, Lelê e Mylena Carioca.

Técnica: Jaqueane Correa.

ARBITRAGEM

Jenifer Alves de Freitas comanda a arbitragem do duelo, ao lado das assistentes Leandra Aires Cossette e Izabele de Oliveira.