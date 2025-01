Baixa de peso! André Sergipano anuncia cancelamento de luta no UFC Arábia Saudita

Sem competir desde 2023, André Muniz terá que esperar um pouco mais para voltar a lutar no UFC. O brasileiro estava programado para enfrentar Ikram Aliskerov no dia 1º de fevereiro, na Arábia Saudita, porém o duelo caiu. Por meio dos 'Stories' de sua conta oficial no 'Instagram', 'Sergipano' informou que a falta de um documento o impediu de embarcar para o país, logo ficou impossibilitado de entrar em ação no evento.

De acordo com o atleta, sua documentação para realizar a viagem estava em dia, até lhe ser pedido o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, documento que comprova a vacinação para febre amarela. Vale destacar que alguns países exigem que os viajantes possuam tal Certificado para a entrada em seu território. Portanto, 'Sergipano', sem o documento e sem tempo hábil para tirá-lo, comunicou sua saída do UFC Arábia Saudita. Dessa forma, o evento perdeu uma de suas lutas mais aguardadas.

Visivelmente chateado com a situação, André lamentou o ocorrido e adiantou que o UFC deve remarcar a luta contra Aliskerov. Inclusive, essa foi a segunda vez que o combate entre os atletas do peso-médio (84 kg) acabou cancelado.

"Pessoal, trazendo um comunicado importante para vocês. Infelizmente, ontem, na hora do embarque, eu e minha equipe fomos surpreendidos. Entrou em vigor uma nova lei na Arábia Saudita, que é necessário ter o passaporte internacional da febre amarela. Infelizmente, nem eu, nem minha equipe, nem meu empresário ficamos sabendo disso. Nem o UFC ficou sabendo disso a tempo de nos avisar e não consegui viajar. Estou no processo para conseguir tirar esse documento ainda. O UFC achou melhor remarcar minha luta com o mesmo oponente em uma outra data. Estou esperando o UFC marcar uma nova data. É isso aí, segue o jogo", declarou o atleta.

Registro de 'Sergipano' no MMA

André Muniz, de 34 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2009 e estreou no UFC em 2019. No esporte, o brasileiro construiu um cartel composto por 24 vitórias e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Ronaldo 'Jacaré' e Uriah Hall.