Finalmente! Melk Costa encara veterano Andre Fili no UFC Seattle, em fevereiro

Melquizael Costa finalmente tem um novo compromisso no octógono mais famoso do mundo agendado. Sem lutar desde junho do ano passado, 'Melk' - como o peso-pena (66 kg) é conhecido - medirá forças com o veterano Andre Fili no card do UFC Seattle, marcado para acontecer no dia 22 de fevereiro. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site 'MMA Junkie' e confirmada pela reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização.

O brasileiro vinha pedindo por uma luta há algum tempo, desde que venceu o chinês Shayilan Nuerdanbieke, de virada, no UFC Vegas 93. Agora, após ter seu desejo atendido, Melk Costa vai atrás de sua primeira sequência positiva no octógono do Ultimate - uma vez que desde a sua estreia na liga, vem alternando vitórias e derrotas.

Para isso, o brasileiro terá que superar um experiente adversário, que possui quase seis vezes mais lutas disputadas no UFC. Andre Fili soma 23 combates na organização presidida por Dana White, na qual compete desde 2013. Assim como Melk, o americano, de 34 anos, também tem alternado vitórias e derrotas em suas mais recentes apresentações no Ultimate.

Esquadrão Brasileiro em Seattle

Com a confirmação da luta entre Melk Costa e Andre Fili, o Brasil ganhou mais um representante no card do UFC Seattle. Até o momento, cinco representantes do 'Esquadrão Brasileiro', além do paraense, estão confirmados no evento do dia 22 de fevereiro: Edson Barboza, Jean Silva, Antonio Trócoli, Ketlen Vieira e Raffael Cerqueira.

