Presidente do Fluminense explica como está a negociação com Rony, do Palmeiras

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, confirmou que o atacante Rony, do Palmeiras, era uma peça que despertava grande interesse do clube para 2025. Mas, apesar do acerto financeiro alcançado com o Verdão, o time carioca não conseguiu chegar aos valores que o atleta gostaria de receber no contrato.

"Fizemos uma primeira proposta (para o Rony) que não foi aceita. Fizemos uma segunda proposta e também não foi aceita e paramos aí porque não podemos ir adiante considerando a nossa situação financeira", disse o dirigente nesta sexta-feira em entrevista coletiva.

Apesar da paralisação das negociações, Mário Bittencourt garante que segue aberto caso Rony queira avançar nos próximos dias no acerto com o Fluminense. "Se o jogador decidir aceitar a segunda proposta do Fluminense ou fizer uma contraproposta de ajuste, pode ser que a gente siga. Hoje não teve mais contato", reforçou o dirigente, que exaltou os números do atleta.

"Na minha opinião e da comissão técnica, o Rony tem uma história muito importante, é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, tem 70 gols nos últimos quatro ou cinco anos. Disputa 56 ou 57 jogos por temporada. No ano passado, foi reserva e jogou 63 jogos. É um cara que não se machuca", acrescentou.

Apesar do insucesso do negócio com Rony até o momento, Mário Bittencourt elogiou a postura de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. "Quando consultamos pela primeira vez, o Palmeiras falou sobre uma oferta do exterior bem maior que a nossa. Mas não aconteceu. Tenho relação excelente com a presidente do Palmeiras. Liguei para ela, falei que tinha interesse, mas que não era o Palmeiras. Ela foi muito carinhosa, falou que o Fluminense é um clube parceiro. Fizemos uma proposta parcelada, do jeito que podemos pagar. Feita a proposta, o Palmeiras deu aval e aí fui no staff do jogador", explicou o presidente do Fluminense.