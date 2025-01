Em empate com o Liverpool, Murillo quebra recorde defensivo da Premier League

O zagueiro Murillo, ex-Corinthians e atualmente do Nottingham Forest, teve uma das melhores atuações defensivas de todo o Campeonato Inglês nesta temporada. O brasileiro quebrou o recorde de mais cortes e ações defensivas em um único jogo da Premier League 2024/25.

Murillo foi o principal destaque da partida entre Liverpool e Nottingham Forest, que terminou em 1 a 1 nesta tarde de terça-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Segundo dados da SofaScore, o zagueiro somou 18 cortes, 25 ações defensivas, quatro desarmes, duas interceptações e venceu quatro dos cinco duelos que disputou no chão. Com isso, ele bateu o recorde de mais cortes e ações defensivas em uma partida desta temporada.

#PremierLeague ??????? Murillo quebrou o recorde de cortes e ações defensivas em um só jogo da Premier League na temporada 24/25 em Forest 1-1 Liverpool! ? 18 cortes (!)

? 25 ações defensivas (!)

? 4 desarmes (1º do jogo!)

?? 2 interceptações (!)

? 4/5 duelos ganhos no chão

? 4/5 duelos ganhos no chão

O camisa 5 de 22 anos vem fazendo uma grande temporada na campanha histórica do Nottingham Forest na Premier League. Titular em todas as partidas, contribuiu para formar a terceira defesa que menos sofreu gols até o momento na temporada, um total de 20. O Arsenal lidera a estatística com 18, seguido pelo Liverpool também com 20 (um jogo a menos).

O Nottingham Forest ocupa a segunda colocação do Campeonato Inglês com 41 pontos, tendo vencido 12 partidas, empatado 5 e perdido 4. O próximo confronto será em casa, no City Ground, recebendo o Southampton pela 22ª rodada da Premier League, no próximo domingo, às 11h (de Brasília). A equipe possui uma sequência de 8 jogos sem perder.

Murillo chegou ao Corinthians em 2019, vindo das categorias de base do União Barbarense, de Santa Bárbara d'Oeste, em São Paulo. Em 2023, fez sua estreia como profissional na Neo Química Arena, em partida contra o Remo pela Copa do Brasil. Em agosto do mesmo ano, assinou com o Nottingham Forest por 12 milhões de euros e cinco anos. Estreou pela equipe em 1 de outubro, cinco semanas após a sua chegada.