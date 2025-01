Conor McGregor elogia Mackenzie Dern vs Amanda Ribas e apoia trilogia no UFC

Envolvido em uma possível luta de boxe com influenciadores, Conor McGregor não consegue se afastar do MMA. Tanto que o irlandês, como um bom fã de lutas, opinou sobre o UFC Vegas 101, primeiro evento da organização na atual temporada. Inclusive, o ex-campeão da empresa se mostrou impressionado com Mackenzie Dern e Amanda Ribas, protagonistas do show realizado no último sábado (11).

Em sua conta oficial no 'X', McGregor fez questão de elogiar as brasileiras. No octógono, Mackenzie deu o troco em Amanda, vencendo a revanche por finalização no terceiro round, e ainda faturou um dos bônus de 'Performance da Noite'. No primeiro duelo, realizado em 2019, a mineira superou a especialista em jiu-jitsu por decisão unânime. Como aprovou o segundo embate envolvendo as atletas, 'Notorious' apoiou a realização de uma possível trilogia para desempatar a rivalidade.

"Grande luta! Uma apresentação incrível! Mackenzie e Amanda, uma excelente rivalidade entre as duas brasileiras! Muito bom! Um a um agora. Eu definitivamente adoraria ver essa trilogia!", escreveu o ex-campeão do UFC.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

Great fight! Awesome showcase! @MackenzieDern @amandaribasufc, an excellent rivalry between the two Brazilians! So good! 1 a piece now, I would definitely love to see this trilogy! #AwesomeMMA

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 12, 2025