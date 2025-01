São Paulo: Luiz Gustavo acredita que Oscar vai trazer 'melhora automática'

Luiz Gustavo acredita que o meia Oscar vai representar uma melhora automática em todos os jogadores do São Paulo. O volante falou sobre sua renovação de contrato e sobre a chegada do meia após o treinamento da manhã deste sábado (11), em Orlando (EUA).

Melhora automática. "Oscar eu conheço há um longo tempo, é um amigo e um jogador que vai nos fazer evoluir com características que não tínhamos ano passado. Isso vai fazer uma melhora automática nos jogadores. Nos motiva, nos faz olhar o ano de uma forma positiva, mas se não fizermos diferente, não mudarmos algumas situações, nada vai acontecer. Vai depender de nós e nós querermos melhorar e evoluir"

Decisão de renovar. "Muito feliz de poder continuar mais um ano no São Paulo. Sem dúvida, esse ano se inicia mais fácil pra mim porque só tive as férias e voltei. Muito mais fácil para condicionamento. Envolve tudo, mas o desafio de permanecer em um novo ano com as ambições do clube que concilia com as minhas também. Isso foi um dos fatores principais. Estar perto do meu pai também para aproveitá-lo da melhor forma possível. Tudo coincidiu para os dois lados"

Papel como veterano. "Tento ser um desses que tenta fazer o que acredito, que é trabalhando que você consegue jogar e ter benefícios na sua carreira. Não importa a idade que você tem, eu aprendi desde cedo que precisava mostrar que eu queria jogar. Nos clubes que eu passei, deu para jogar independentemente de quem eram os concorrentes. Essa motivação dos jogadores faz nós evoluirmos e tudo isso faz um clube ser mais competitivo. Precisamos ainda mais esse ano de todos os jogadores, mais jovens e mais velhos. Claro que o peso no final é diferente, mas todos temos que saber que temos que estar bem pelo São Paulo"

Ambições e responsabilidades em 2025. "Sem dúvida, dar o melhor fisicamente e mentalmente para ajudar os companheiros. Pressionar quem tiver que jogar. O treinador é quem vai decidir, mas motivá-lo para deixar todos no mais alto nível possível. Essa vai ser nossa obrigação para os mais velhos do São Paulo. Que possamos corrigir nossas limitações e erros do ano passado. Nosso pior inimigo somos nós próprios. Podemos melhor e sabemos disso. Isso vai ser um dos fatores para quem chegar para somar junto com nós, o clube está se mexendo nas contratações. Se ajustarmos isso vamos melhorar em 2025"

Adaptação de Oscar mais fácil. "O meu caso eu fiquei um período sem jogar, por isso foi mais complicado. Oscar terminou torneio um mês e meio atrás e com a experiência que tem vai se adaptar facilmente. Cabe a nós auxiliarmos ele da melhor forma. Sem dúvida vai desempenhar um papel ótimo como sempre fez"