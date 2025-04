São Paulo fará estreia do novo uniforme II contra o Cruzeiro

O São Paulo vai estrear seu novo uniforme II para a temporada de 2025 neste domingo, contra o Cruzeiro, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Homenageando os 20 anos do tricampeonato mundial, em 2005, contra o Liverpool, no Japão, a New Balance, fornecedora de material esportivo do São Paulo, apostou em detalhes dourados em meio às tradicionais listras tricolores para fazer alusão à glória conquistada em Yokohama.

A nova camisa traz muitos detalhes, como o selo "Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo" na barra interna das costas, fazendo referência ao tricampeonato mundial (1992, 1993 e 2005) do clube.

Há também elementos japoneses, como a frase no interior do escudo do São Paulo que significa "São Paulo FC / Tu és forte, tu és grande", fazendo referência ao hino do clube. Já na barra da camisa há um brasão com flores de cerejeira, típicas do Japão, assim como no uniforme I.

A camisa versão torcedor pode ser adquirida por 349,99, mesmo preço da versão feminina. Já a versão jogador sai por R$ 499,99. O modelo juvenil custa R$ 329,99.