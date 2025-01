Fã de Fagner, Caipira se destaca pelo Corinthians nos primeiros jogos da Copinha

O lateral direito Gabriel Caipira é um dos destaques do Corinthians nesse início de Copinha. O defensor de 19 anos, que tem Fagner como uma de suas inspirações, distribuiu duas assistências nos dois primeiros jogos da equipe na edição deste ano.

"Me inspiro no Fagner, por tudo que ele fez pelo Corinthians, e o Arnold, do Liverpool... vejo muitos jogos dele", disse Caipira à imprensa antes da Copinha começar.

Conhecido pelo estilo ofensivo, de bastante apoio ao ataque, Caipira foi relacionado na Copa São Paulo de 2024 como ponta, mas tem como preferência atuar na lateral. O jovem chegou a atuar pelo lado esquerdo na Copinha de 2023.

O período da tarde foi de trabalhos de posse de bola e enfrentamento em espaços reduzidos! ???? Seguimos com a pré-temporada, Fiel! ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/bdDCuMjWbk ? Corinthians (@Corinthians) January 8, 2025

Gabriel está no radar do profissional, tanto que participou de alguns treinos pelo grupo de cima ao longo de 2024. O técnico Ramón Díaz foi até o Estádio Bruno José Daniel para acompanhar o jogo da última terça-feira, contra o Rio Branco, in loco.

"O Ramón gosta de intensidade, treinar da mesma forma que joga. Fiquei feliz de treinar com eles, isso ajuda quando descemos, você pega experiência dos jogadores e ajuda no nosso desenvolvimento", disse Caipira.

O lateral, como outros titulares, pode ser preservado para o último jogo da fase de grupos da Copinha, contra o Santo André. O confronto está marcado para a próxima sexta-feira, às 17 horas (de Brasília).

O Corinthians já está garantido para a mata-mata da Copinha. O Timãozinho busca o 12º título do torneio de base mais tradicional do país.