Rômulo busca se provar no Palmeiras após primeiro ano com poucas oportunidades

O meio-campista Rômulo começa no ano de 2025 querendo se firmar no Palmeiras depois de uma temporada com poucas oportunidades. Apesar da pouca minutagem, o atleta despertou interesse de outros clubes, mas quer se provar e conquistar seu espaço no time comandado pelo técnico Abel Ferreira.

Nos últimos dias, o Vitória mostrou-se interessado no empréstimo do atleta. O empresário do meia, porém, manifestou-se e disse que Rômulo segue comprometido com o clube e ficará no Verdão neste ano.

Rômulo chegou ao Palmeiras no início de abril depois de fazer um Campeonato Paulista de destaque pelo Novorizontino. Em sua chegada, o meia de 23 anos já enfrentaria a concorrência de Raphael Veiga, que vinha sendo um dos pilares do time nos últimos anos e seguiu com esse.

O jogador estreou pelo Verdão no dia 17 de abril, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele saiu do banco aos 35 minutos e entrou na vaga de Raphael Veiga. Depois disso, entre junho e julho o atleta sofreu com lesão na coxa direita e ficou de fora por quase um mês. Após retornar, viveu seu maior jejum e ficou sem entrar em campo por oito jogos.

Em sua primeira temporada pelo Palmeiras, Rômulo teve uma única chance como titular, contra o Criciúma, no dia 2 de junho. Na ocasião, ele atuou durante o primeiro tempo e foi substituído no intervalo. O duelo terminou com a vitória palmeirense por 2 a 1, no Heriberto Hulse.

Ao todo, ele disputou 12 jogos pelo Palmeiras e deu uma assistência. Caso permaneça no Verdão, Rômulo quer se provar e conquistar uma vaga entre os titulares de Abel Ferreira. O jogador se reapresentou com o elenco e se prepara durante a pré-temporada para o Campeonato Paulista.

A estreia do Verdão no Estadual acontece no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.