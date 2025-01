Cruzeiro anuncia renovação de contrato de Lucas Silva

O experiente Lucas Silva está com um novo vínculo com o Cruzeiro. Neste domingo, o time mineiro anunciou a renovação de contrato com o meio-campista de 31 anos até o fim de 2026.

"O volante Lucas Silva assinou um novo contrato com o Cabuloso até o fim de 2026! Vamos juntos nas próximas temporadas, Cria", destacou o clube de Belo Horizonte nas redes sociais.

A ligação de Lucas Silva com o Cruzeiro é antiga. Revelado na base do clube, ficou no Cabuloso até 2014, quando foi vendido para o Real Madrid, da Espanha. Após passagem pelo Olympique de Marselha, da França, retornou ao time mineiro em 2017, permanecendo por mais três temporadas.

Em 2020, Lucas Silva passou a defender o Grêmio, onde ficou até 2023, para, então, retornar ao Cruzeiro. No ano passado, disputou 50 jogos pela equipe celeste, com dois gols e uma assistência.