Vôlei Renata recebe o Joinville pelas quartas de final da Superliga masculina

Os playoffs começam oficialmente para o Vôlei Renata neste domingo, quando os comandados de Horacio Dileo recebem o Joinville, no Ginásio do Taquaral, em Campinas, pelo primeiro jogo das quartas de final da Superliga masculina.

O duelo está marcado para às 20h (de Brasília) e será transmitido pelo SporTV 2 e VBTV.

O Vôlei Renata chegou às quartas de final depois de terminar a primeira fase da Superliga com a terceira melhor campanha e bater um recorde histórico do projeto, chegando a 18 vitórias em 22 jogos. Com isto, os campineiros ganharam a vantagem de poder escolher os mandos de quadra e decidir dentro dos seus domínios, se necessário, o confronto.

"Em casa nós somos muito fortes, mas fizemos bons jogos fora do Taquaral também. A tabela desta temporada se dividiu muito claramente em pontos. Joinville é um time muito disciplinado taticamente, com bons jogadores, com muitas peças disponíveis, o treinador usa muito bem o banco, pudemos ver isso nos dois jogos que tivemos contra eles nesta temporada. Nossa torcida é muito forte, temos conforto em jogar aqui, mas lá não vai ser diferente", pontuou o técnico Horacio Dileo.

Na temporada 24/25, o Vôlei Renata fez 15 jogos no Ginásio do Taquaral, conquistando 13 vitórias, com aproveitamento de 88% diante sua torcida. Fora das quadras, os campineiros também tiveram grande desempenho com média de mais de 2.500 torcedores e taxa de ocupação de 100% em todos os duelos em Campinas. Como mandantes, os comandados do técnico Horacio Dileo ainda somam mais uma vitória, para cima do Sada/Cruzeiro, por 3 a 0, em Belém.

"Acho que, até agora, fizemos uma Superliga muito boa. Minha maior felicidade não são apenas os resultados, mas sim o trabalho que fazemos diariamente aqui. É um time que treina muito bem, com muita vontade, com alegria e isso, para mim, é muito importante. Eu sempre falo que não negocio a alegria, não negocio os sorrisos, em alguns momentos que eu sou mais duro, em outros sou mais leve, mas sempre somos constantes e temos de entender o que precisamos fazer todos os dias, isso o time sempre faz muito bem", acrescentou Dileo.

"Eu sempre falo que jogar aqui no Taquaral é diferente. A nossa torcida ama o vôlei, abraça o time, a gente se sente mais confortável, mais forte, eles nos incentivam muito e a gente treina aqui todos os dias, conhecemos cada detalhe da quadra. Nós evoluímos muito desde o primeiro jogo da Superliga, independente da vitória ou da derrota, nós sempre estivemos unidos. Tivemos altos e baixos durante a temporada, o que é normal, sempre soubemos como sair dessas dificuldades e a gente chega nesses playoffs unidos, sempre juntos, fortes e confiantes para esse confronto", complementou Adriano.

O segundo duelo valendo a vaga para as semifinais está marcado para domingo, 13, no Centreventos Cau Hansen, na cidade de Joinville. Caso for preciso um terceiro jogo para decidir a vaga, a disputa volta para Campinas no dia 17 (quinta-feira).

Em toda sua história, de 15 anos, o projeto campineiro nunca esteve fora dos playoffs da Superliga Masculina. Na temporada passada, o Vôlei Renata chegou até a final da Superliga, depois de terminar a primeira fase em oitavo lugar. Uma história que serve de lição antes do início dos playoffs.

"A temporada passada foi bem difícil. Acho que ninguém esperava que fossemos passar tanto sufoco com o elenco que a gente tinha, mas continuamos unidos e ficou o aprendizado para essa temporada. Estávamos sempre sob pressão, duvidamos de nós mesmos, mas o importante é que ninguém soltou a mão de ninguém e conseguimos dar a volta por cima. O que passou, passou. Agora é levar um jogo de cada vez. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar nesse confronto, mas estamos confiantes, unidos, com cada um dando seu melhor e se ajudando dentro de quadra", encerrou Adriano.