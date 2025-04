Com jiu-jitsu afiado, Talita Alencar vence luta de abertura do UFC Vegas 105

Antes de entrar em ação neste sábado (5), no UFC Vegas 105, Talita Alencar prometeu uma nova versão dentro do octógono. Campeã mundial de jiu-jitsu, a brasileira indicou que gostaria de mostrar sua evolução na trocação. Diante de Vanessa Demopoulos, porém, o que vimos foi um verdadeiro monólogo da faixa-preta, que dominou todo o combate utilizando seu carro-chefe: o grappling. Com uma luta agarrada de primeira linha, a peso-palha (52 kg) maranhense deu show e venceu a rival americana por decisão unânime dos juízes.

Com o resultado positivo, 'The Problem Child', como é conhecida, se recuperou da derrota sofrida para a compatriota Stephanie 'Rondinha', em agosto passado. Agora, são duas vitórias e um revés dentro do Ultimate para Talita, que busca conquistar seu espaço na categoria até 52 kg. Campeã mundial de jiu-jitsu com e sem quimono, a brasileira é dona de um cartel de seis triunfos, um revés e um empate no MMA profissional.

A luta

Vanessa iniciou o confronto conectando um sequência de jab e direto. Em resposta, Talita rapidamente encurtou a distância e pressionou a rival contra a grade. Após troca de forças no 'clinch', a brasileira conseguiu cair por cima. Com golpes na posição de 'ground and pound', Alencar abriu espaços e pontuou. Faixa-preta de jiu-jitsu, a maranhense terminou a parcial dominando Demopoulos na luta de solo.

Na volta para o segundo round, as atletas trocaram golpes francos no centro do octógono. Após andar para trás para fugir dos golpes de Demopoulos, Talita surpreendeu e conseguiu aplicar uma queda via 'single leg'. Com boas transições ofensivas, a brasileira buscou a montada, pressionando ainda mais o ritmo. Na tentativa de raspar, a americana abriu uma brecha para Alencar, que encaixou um justo katagatame. Com poucos segundos para o fim do assalto, porém, Vanessa foi salva pelo gongo.

No início do terceiro round, as lutadoras chocaram cabeças involuntariamente e foram advertidas pelo árbitro. Mais inteira fisicamente, Talita prontamente buscou o 'carro-chefe' e, sem esforço, aplicou nova queda em Demopoulos. Com um nível técnico acima da média no setor, a brasileira não deu brechas e 'afogou' a oponente, que sequer esboçava sinais de reação. Nos segundos finais do combate, Alencar aumentou ainda mais sua agressividade, desferindo muitos golpes de cima para baixo.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 105 até então:

Talita Alencar venceu Vanessa Demopoulos por decisão unânime dos juízes

