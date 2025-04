Alvaro Guillen Meza e Tomas Barrios Vera se enfrentam na final do ATP Challenger de Campinas

A 15ª edição do ATP Challenger de Campinas conheceu neste sábado seus dois finalistas. Alvaro Guillen Meza (ECU) e Tomas Barrios Vera (CHI) não deram chances para os adversários e garantiram suas vagas para a decisão. O confronto decisivo acontece neste domingo, às 11h (de Brasília), na Sociedade Hípica de Campinas, com entrada gratuita.

Pela primeira semifinal do dia, entre Meza (ECU) e Matias Soto (CHI), vitória do equatoriano por 2 sets, 6/1 e 6/2. Após o duelo, ele analisou a partida e sua classificação.

"Muito feliz e agradecido com todos, equipe e família. A verdade é que foi uma partida muito dura, em todos os sentidos, uma semifinal muito complicada, com tensão até o fim, mas pude sair com a vitória. Agora vamos para a final", disse o número 243 do ranking.

Aos 22 anos, esta será a primeira final de Meza na temporada e ele enfrentará Tomas Barrios Vera (CHI), número 147 do ranking. Na semifinal, o chileno de 27 anos enfrentou o ex-campeão Juan Pablo Varillas (PER) e venceu por 2 sets, 6/3 e 6/1. Vera celebrou a boa atuação.

"Muito contente, sem dúvidas foi minha melhor partida no torneio. Joguei em um bom nível, fico feliz de estar na final, tive uma semana dura. Segunda final do ano, quem sabe eu possa ganhar, é claro preciso estar tranquilo, é uma partida importante", afirmou.

Os finalistas já se enfrentaram neste ano em Buenos Aires e Vera levou a melhor. Assim como seu adversário, Barrios também busca seu primeiro título de ATP Challenger do ano.