Mourinho leva punição após apertar nariz de técnico rival na Turquia

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, foi suspenso por três partidas e multado em cerca de 6 mil libras (cerca de R$ 44.800) por ter agarrado o nariz do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, no clássico de Istambul, informou a Federação Turca de Futebol (TFF) hoje (5).

O incidente ocorreu no final das quartas de final da Copa da Turquia na quarta-feira, quando a equipe de Mourinho perdeu em casa por 2 a 1.

Houve uma briga generalizada entre os dois grupos de jogadores, com o árbitro expulsando três jogadores, dois do Galatasaray, e, após o apito final, o português de 62 anos pareceu beliscar o nariz de Buruk, que caiu dramaticamente no chão.

"Mourinho será proibido de entrar no vestiário e no banco de reservas por três partidas oficiais", disse a TFF em comunicado. Mourinho perderá os jogos contra Trabzonspor, Sivasspor e Kayserispor.

O Fenerbahçe está em segundo lugar na Super Liga, atrás do líder Galatasaray por seis pontos e com um jogo a menos.