Com gol de ex-Flamengo, Barcelona cede empate em casa ao Real Betis

Pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona empatou em casa com o Real Betis em 1 a 1, neste sábado. Gavi fez o gol dos mandantes e Natan, ex-Flamengo, empatou para o Betis.

O resultado deixa o Barça (67 pontos) na liderança da La Liga por quatro pontos do vice, o Real Madrid. O Betis está na quinta colocação, com 48 pontos, e pode perder a posição para o Villarreal, que neste domingo enfrentará o Athletic Bilbao.

Pelo Campeonato Espanhol, o Barça visitará o Leganés, no próximo sábado, às 16h (de Brasília). O Real Betis receberá o Villarreal, no próximo domingo, às 13h30.

O jogo

Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Lamine Yamal roubou a bola no campo de defesa do Betis e iniciou a jogada que terminou com Ferran Torres encontrando Gavi, sozinho, na entrada da área, para abrir o placar.

A resposta do Betis veio nove minutos depois, aos 16 do primeiro tempo, em cobrança de escanteio. Natan, ex-Flamengo, subiu para cabecear e, com muita força na finalização, empatou para os visitantes.

No segundo tempo, o Barcelona pressionou muito a defesa adversária mas não conseguiu o gol da vitória. Raphinha começou o jogo no banco e entrou na segunda etapa.