Milan busca empate contra a Fiorentina, mas continua longe de vagas nas copas europeias

O Milan conseguiu se recuperar de um início ruim contra a Fiorentina, arrancou um empate em 2 a 2 pela 31ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado em Milão, mas continua longe da disputa por vagas para as competições europeias da próxima temporada. O Milan tem 48 pontos e ocupa apenas nona posição. A Fiorentina tem 52 e está uma colocação acima.

O sexto posto, que vale vaga na Liga Conferência, é ocupada pela Roma, que tem 52 pontos e joga neste domingo contra Juventus. Com a campanha sofrível no Italiano e a eliminação nos playoffs da Liga dos Campeões, a única chance de título do Milan na temporada é a Copa da Itália. O Milan empatou a partida de ida das semifinais contra a Inter de Milão em 1 a 1. A definição do finalista será no dia 23 de abril.

Neste sábado, aos 10 minutos, o Milan já perdia por 2 a 0. A Fiorentina abriu o placar aos 7 minutos com um gol contra. O zagueiro alemão Thiaw tentou cortar um cruzamento da esquerda e jogou contra o próprio gol. Três minutos depois, os visitantes marcaram novamente com uma jogada iniciada pelo lado esquerdo. Após a bola sobrevoar a área do Milan, o brasileiro Dodô cruzou da direita para Kean só tocar para o gol.

O Milan iniciou a reação ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Abraham tabelou com Pulisic, invadiu a área da Fiorentina e tocou no canto esquerdo. O empate só saiu aos 19 do segundo do tempo, após uma falha de marcação do time de Florença. Após assistência de Fofana, Jovic apareceu livre na área e tocou na saída do goleiro De Gea.

Na próxima rodada, o Milan tenta voltar a vencer no Italiano após uma derrota e um empate ao visitar a Udinese na sexta-feira, e a Fiorentina, que vinha de duas vitórias seguidas, recebe o Parma no domingo.