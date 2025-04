Transmissão tem problema técnico, e Galvão Bueno 'perde' 1º gol em estreia

Um problema técnico impediu que Galvão Bueno narrasse o primeiro gol em sua estreia no Prime Video.

O que aconteceu

Galvão Bueno comanda hoje a sua primeira transmissão pelo Prime Video no jogo Corinthians x Vasco, pela segunda rodada do Brasileirão. Para a grande estreia, o streaming preparou a campanha #BemVindoGalvão.

O icônico narrador participou normalmente do pré-jogo, mas "sumiu" por cerca de uma hora. Acompanhado na cabine por Vanderlei Luxemburgo e Nadine Bastos, Galvão ficou longo tempo sem aparecer enquanto a transmissão seguia, sendo tocada por Mauro Naves e com reportagem à beira de campo de André Hernan e Fernanda Arantes.

A voz que começou narrando o duelo foi a de Napoleão Almeida. O "reserva" assumiu o microfone quando os capitães de ambos os times falavam com o árbitro Anderson Daronco instantes antes de a partida começar.

Galvão só retornou com 15 minutos de bola rolando, após o Corinthians inaugurar o placar. O narrador justificou a ausência por um "problema" na cabine de transmissão, o qual o UOL apurou que foi técnico.

Alô, Napoleão! Parabéns, meu amigo, gritou um gol bonito, belíssimo gol do Yuri Alberto. Muito obrigado, companheiro. Tivemos aqui um problema, como puderam perceber, mas acredito que agora esteja tudo resolvido.

Galvão, ao voltar à transmissão

Superada a questão, Galvão narrou seu primeiro gol quando Memphis Depay ampliou, na marca dos 27 minutos do primeiro tempo. O narrador soltou a voz: "Olha o contra-ataque do Corinthians, Yuri Alberto saiu, tocou no Memphis... Olhugol, olhugol, olha o segundo, bateu, pé direito, gooooooooooooool. É do Corinthians".