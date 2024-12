Ex-Santos, Zé Love rebate críticas e revela valor milionário a receber do Figueirense

Ex-Santos, Zé Love utilizou as suas redes sociais para rebater algumas críticas que vem recebendo após a sua participação no reality show A Fazenda. O ex-jogador, chamado de "caloteiro", revelou que tem uma dívida com o Figueirense.

Segundo o ex-atacante, o clube catarinense deixou de lhe pagar 24 meses de salário. Ao todo, o valor chega a aproximadamente R$ 1,7 milhão.

Diante deste cenário, Zé Love admitiu que precisou fazer alguns empréstimos e deixou de quitar algumas contas, porém prometeu que pagará todos, "um por um".

"Lamentavelmente, vesti a camisa do Figueirense, onde atuei ao longo de praticamente dois anos. Como jogador contratado por este clube, mudei minha vida, mudei de cidade, mudei a vida da minha família e assumi compromissos, mas, infelizmente, atuei pelo clube durante 24 meses sem receber absolutamente nenhum pagamento sequer. Essa briga também está judicializada, e, hoje em dia, o clube ainda me deve a quantia aproximada de R$ 1,7 milhão", escreveu.

"Diante disso, não é difícil concluir o que acarreta em nossa vida e na nossa família ficarmos trabalhando duro durante dois anos sem receber qualquer pagamento. São 24 meses sem pagar aluguel, 24 meses sem pagar contas, 24 meses sem pagar escola, 24 meses vivendo de empréstimos e da ajuda de algumas pessoas: Portanto, não nego!", ampliou.

"Tenho, sim, contas a acertar com algumas pessoas, tenho, sim, compromissos que não pude honrar na época. Tenho, sim. Como homem honrado, honesto e digno que sou, pagarei todos, um por um! Como já venho fazendo na medida das minhas possibilidades. Até porque, como dito, o Figueirense Futebol Clube ainda não pagou pelo meu trabalho. Com isso, também é mentira que sou desonesto! Também é mentira que sou mal pagador! Também é mentira que estou falido!", completou.

Zé Love atuou pelo Figueirense em 2017. Ao todo, foram 14 partidas e quatro bolas na rede. O ex-atacante se destacou no Santos, entre 2010 e 2011. Foram 81 aparições com a camisa alvinegra, 26 gols e quatro títulos (uma Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Paulistas)

Ainda em nota, o ex-jogador também alegou que vai tomar medidas cabíveis contra todos que o chamaram de agressor. Ele destacou que não há nenhum processo ou boletim de ocorrência versando sobre qualquer tipo de agressão física.

"No que tange às reiteradas e injustificáveis acusações de ser uma pessoa agressiva, meu corpo jurídico já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis. Inclusive, foram obtidas certidões negativas de TODOS os estados da nação, que comprovam, de forma inegável e transparente, que não pesa, e jamais pesou, sobre mim qualquer fato, processo ou boletim de ocorrência versando sobre qualquer tipo de agressão física. Esse assunto já está judicializado, e os responsáveis pela degradação pública e injustificável da minha imagem serão punidos cível e criminalmente, nos exatos termos e rigor da lei", declarou.

Zé Love foi eliminado de A Fazenda 16 no começo de novembro. Ele foi o sétimo a deixar o reality show.

Veja a nota na íntegra

Desde o anúncio da minha participação no programa A Fazenda 16, e principalmente depois de me despontar como um dos favoritos para vencer o programa, venho sendo cruelmente e injustamente atacado e ofendido nas redes sociais e demais mídias. As ofensas foram e vão desde agressor a mal pagador e caloteiro. Por tais motivos, não posso deixar de vir a público esclarecer fatos importantes e necessários não apenas para dar continuidade à minha vida, mas também pela honra e tranquilidade da minha família e pelo futuro do meu filho.

No que tange às reiteradas e injustificáveis acusações de ser uma pessoa agressiva, meu corpo jurídico já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis. Inclusive, foram obtidas certidões negativas de TODOS os estados da nação, que comprovam, de forma inegável e transparente, que não pesa, e jamais pesou, sobre mim qualquer fato, processo ou boletim de ocorrência versando sobre qualquer tipo de agressão física. Esse assunto já está judicializado, e os responsáveis pela degradação pública e injustificável da minha imagem serão punidos cível e criminalmente, nos exatos termos e rigor da lei.

Já no que pertine à igualmente falaciosa e absurda acusação de que não sou uma pessoa que honra com seus compromissos financeiros, passo a esclarecer fatos importantes que realmente me levaram para uma difícil situação financeira.

Como todos sabem, sou um jogador de futebol profissional, agora aposentado, e essa profissão foi exercida por mim com muita dedicação, esforço, sacrifício e amor. Durante décadas, fui bastante vitorioso e conquistei muitas coisas.

Joguei por grandes clubes no Brasil e no exterior, e por quase todos eles fui campeão e reconhecidamente um grande profissional. Porém, lamentavelmente, vesti a camisa do Figueirense Futebol Clube, onde atuei ao longo de praticamente dois anos. Como jogador contratado por este clube, mudei minha vida, mudei de cidade, mudei a vida da minha família e assumi compromissos, mas, infelizmente, atuei pelo clube durante 24 meses sem receber absolutamente nenhum pagamento sequer. Essa briga também está judicializada, e, hoje em dia, o clube ainda me deve a quantia aproximada de R$ 1,7 milhão.

Portanto, como um trabalhador dedicado e honesto, que sempre vestiu a camisa da empresa com respeito e afinco, o que tenho hoje é um processo contra o clube, por meio do qual luto incansavelmente para tentar receber os meus salários!

Diante disso, não é difícil concluir o que acarreta em nossa vida e na nossa família ficarmos trabalhando duro durante dois anos sem receber qualquer pagamento. São 24 meses sem pagar aluguel, 24 meses sem pagar contas, 24 meses sem pagar escola, 24 meses vivendo de empréstimos e da ajuda de algumas pessoas: Portanto, não nego!

Tenho, sim, contas a acertar com algumas pessoas, tenho, sim, compromissos que não pude honrar na época. Tenho, sim. Como homem honrado, honesto e digno que sou, pagarei todos, um por um! Como já venho fazendo na medida das minhas possibilidades. Até porque, como dito, o Figueirense Futebol Clube ainda não pagou pelo meu trabalho. Com isso, também é mentira que sou desonesto! Também é mentira que sou mal pagador! Também é mentira que estou falido!

A verdade é que, como grande parte dos brasileiros, enfrento dificuldades financeiras, sim, mas as minhas sequer são por consequência das minhas próprias escolhas ou atitudes. Elas são consequências de mais de dois anos de trabalho árduo que jamais me foram pagos. Por dois anos trabalhei sem receber, por dois anos o direito ao sustento da minha família não me foi acertado, por dois anos assumi compromissos, pedi empréstimos, assumi dívidas e, hoje, a conta está chegando. Cancelei contratos, perdi trabalhos, perdi carros, perdi imóveis, investimentos e, agora, por ocasião da minha participação no programa, também perdi meus cachês!

Desculpem o desabafo, mas ele é justo e necessário ante todas as mentiras que vêm sendo repetidas dia a dia contra mim, contra minha honra e contra a honra da minha família. Sou um brasileiro comum, que passa por dificuldades, que trabalha, que se dedica e que luta, mas também sou um brasileiro que sofre as consequências não de suas próprias escolhas, mas sim de uma gestão equivocada de um clube de futebol que, hoje, ainda funciona, mas insiste em não honrar seus compromissos passados.

Aqui em casa, ninguém passa uma noite sequer sem pensar no Figueirense Futebol Clube e seus diretores. Um pesadelo sem fim! Que somente minha fé em Deus, minha vontade de trabalhar, minha saúde e minha família me motivam a continuar lutando e correndo atrás da vida linda, feliz e promissora que sempre tive e que ainda hei de recuperar, com muita confiança na Justiça e, acima de tudo, fé em Deus.