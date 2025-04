Rollheiser espera desencantar pelo Santos e encerrar jejum de seis meses sem gol

Contratado em fevereiro deste ano, o atacante Rollheiser ainda não desencantou com a camisa do Santos. O argentino espera marcar seu primeiro pelo gol pelo Peixe para encerrar um jejum de seis meses sem balançar as redes.

O último gol de Rollheiser foi anotado no dia 28 de setembro do ano passado, quando ainda defendia o Benfica, de Portugal. O jogador marcou o quinto tento da vitória de seu time sobre o Gil Vicente, por 5 a 1, pelo Campeonato Português.

Desde então, o argentino disputou 16 jogos, sendo três pelo Santos, e não conseguiu ir às redes. Vale destacar que o atacante foi titular em somente três das 16 partidas e ganhou poucos minutos em campo, principalmente pelo Benfica.

Atividades do treino de hoje. ? pic.twitter.com/fY99bq32xY ? Santos FC (@SantosFC) April 2, 2025

Rollheiser fez sua estreia no time titular do Alvinegro Praiano no último domingo, na derrota do time de Pedro Caixinha para o Vasco, por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino esteve em campo até os 41 minutos do segundo tempo, quando foi substituído pelo treinador português.

Além de atuar contra o Vasco, o jogador de 25 anos também jogou contra RB Bragantino e Corinthians, pelas quartas e semifinais do Campeonato Paulista, respectivamente.

O atacante tem mais uma chance de pôr fim ao inquietante jejum nesse final de semana. No domingo, o Peixe recebe o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).