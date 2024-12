Pai explica saída de Neymar do Barcelona e diz: 'não queria ser o Messi'

A saída de Neymar do Barcelona rumo ao PSG em 2017 surpreendeu o mercado da bola na época, e contou com jogo duro do pai do atacante. O empresário explicou que a decisão partiu totalmente do craque brasileiro e que fez de tudo para o jogador desistir da troca.

Quando ele foi para o PSG, sonho dele, pensamento dele, decisão dele. Ele resolveu mudar. Mas por quê? Na época, era meio estranho... Nós estávamos em uma situação difícil com o Barcelona, porque não sabíamos realmente o que a diretoria pensava. Neymar pai, ao Jota Jota Podcast

Falavam algumas coisas como se fosse para ele ocupar uma vaga que ele não queria, ele não queria tomar o lugar do Messi, não queria ser o cara, 'não quero nada disso, vou para o meu canto, outro lugar'. E não aceitavam.

Os caras dificultaram nossa vida, porque eu queria muito que meu filho ficasse em Barcelona, queria demais. Foi até os últimos dias com a gente fazendo de tudo para ele não sair, e ele saiu. Mesmo apaixonado por aqueles caras, porque ele nunca se colocaria na posição de estrela maior do Barcelona. E ele decidiu, 'vou para o meu canto'. E foi para o PSG.

Neymar no Barcelona

O atacante defendeu o clube catalão entre 2013 e 2017, protagonizando um trio com Messi e Suárez. Neymar disputou 186 partidas pelo Barça, com 105 gols e 59 assistências.

Em quatro temporadas, o brasileiro faturou dez títulos: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.

Sua saída para o PSG rendeu a maior transação da história do futebol até o momento. A negociação movimentou 222 milhões de euros.