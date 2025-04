Presidente do Sport pede punição pesada a árbitros: 'Banir do futebol'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o presidente do Sport, Yuri Romão, cobrou punição pesada aos árbitros que deram o polêmico pênalti para o Palmeiras e prometeu ir às últimas consequências na CBF.

Romão afirmou que o clube se sente prejudicado nas duas primeiras rodadas do Brasileirão — na estreia do campeonato, o Sport também teve uma penalidade polêmica marcada contra si, a favor do São Paulo.

É mais um erro de arbitragem grosseiro. Desde ontem pós-jogo nós estamos conversando com membros da CBF, mostrando a nossa indignação com o ocorrido. A gente não pode simplesmente relativizar esses erros que vêm ocorrendo, principalmente em relação ao Sport. O jogo passado contra o São Paulo, nós tivemos um pênalti com um minuto de partida que não houve. Agora, mais uma vez, dois pênaltis marcados, mas o nosso questionamento é no segundo. Então, o que a gente pede à CBF é que comece a haver punições. Tudo na vida tem que ter punição. Então, se errou, pague.

Yuri Romão

O dirigente qualificou o nível da arbitragem brasileira como "horrível" e pediu o banimento da dupla Bruno Arleu Araújo (árbitro de campo) e Rodrigo Nunes de Sá (VAR) dos jogos do Sport.

A gente vai até as últimas consequências. Estamos seguindo o rito: primeiro na comissão [de arbitragem da CBF], depois no STJD, já autorizei inclusive o nosso jurídico a preparar algo para entrar no STJD. A gente precisa fazer algo em relação a isso. Todas as rodadas, não é só com o Sport, é com vários clubes. A gente precisa mudar isso. O futebol brasileiro vem evoluindo bastante, mas só que a nossa arbitragem, em vez de seguir junto, está caindo. Ela não está ficando no mesmo nível, está caindo o nível — o nível está horrível.

Primeiro, é não apitar mais jogos do Sport. Para ele entrar aqui em Pernambuco, tem que pedir autorização à Secretaria de Defesa Social. Segundo, ele passar o resto do ano em casa, estudando. O certo mesmo era os dois serem banidos do futebol.

Yuri Romão

O que mais disse Yuri Romão

'O VAR foi uma lástima': "Se os nossos árbitros, corporativistas que são, não mudarem, vai acontecer o que aconteceu com os técnicos e com os atletas. Hoje eu tenho oito atletas estrangeiros, tenho uma comissão técnica estrangeira, e por que a gente não coloca para apitar árbitro de fora? Eu não vejo dolo, vejo incapacidade técnica. O árbitro que esteve ontem aqui em Recife fazendo a arbitragem do jogo contra o Palmeiras, nunca ouvi nada que desabonasse ele, mas ele simplesmente inverteu várias faltas, não teve critério em vários cartões e marcou aquele pênalti que nem existiu. Agora, a gente está culpando só o árbitro de campo, mas o árbitro de vídeo também foi uma lástima. Se ele fosse decente, ele poderia dizer assim: 'ó, Bruno, ai até o vídeo e dê uma olhada'. Mas não."

'Votei em Ednaldo porque não tinha outro candidato': "Em relação ao apoio na eleição ao presidente Ednaldo Rodrigues, não tinha outro candidato na mesa. Eu nunca fui chamado, que isso fique bem claro, enquanto presidente do Sport Clube do Recife, um clube que está completando 120 anos agora, com mais de quatro milhões de torcedores, para uma conversa com nenhum outro candidato. Nem com o candidato que pretendia, nunca fui. Nem com ele, nem com a assessoria dele e nem com ninguém. Então, querer colocar no colo dos clubes essa situação não acho correto."

'Arbitragem está chegando no fundo do poço': "Com relação à questão [do corte da CBF] dos investimentos na arbitragem, na capacitação, se houve isto, cabe a nós, e aí eu vou falar pela Liga Forte União, que é uma coisa que eu vou atrás, para que a gente questionar o presidente Ednaldo para que ele coloque novamente no orçamento. Eu não sei, estou afirmando de peito aberto, se esses valores foram retirados do orçamento no ano passado. Mas se foram, está se mostrando um equívoco. Então é hora de mudar, de voltar atrás e colocar os investimentos na capacitação da arbitragem — a arbitragem no Brasil está chegando no fundo do poço."

'Não vou mudar minha relação com a CBF': "Não vou mudar a relação com a CBF, que isso fique bem claro. Nós fazemos parte da Liga Forte União, onde todas as decisões são colegiadas, então se a Liga quiser romper com a CBF, federações, quem quer que seja, nós vamos votar internamente e vamos seguir o que a maioria quer."

'União com a Libra': "Nós temos uma mesa de discussão sobre vários temas, inclusive a gestão de 2027 dos campeonatos a partir do momento em que haja uma união com a Libra. Organizando o campeonato, obviamente a arbitragem vai vir para essa nova liga unificada e aí, sim, vamos definir quadro de árbitros, se a gente vai importar árbitros, que por mim eu já gostaria de ter o árbitro de vídeo não daqui do Brasil, mas de fora. Ou seja, rompimento, querer dizer que o Sport vai ser agora o grande guerreiro que vai mudar o futebol do Brasil, eu não vou entrar nessa seara, não."