Lucas permanece na parte interna do CT, e São Paulo se reapresenta com foco na Libertadores

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira e iniciou a preparação para enfrentar o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores. Desfalque nos últimos jogos do Tricolor, Lucas trabalhou com a fisioterapia na parte interna do CT da Barra Funda.

O camisa sete ficou de fora dos últimos três jogos da equipe de Luis Zubeldía, contra Sport, Talleres e Atlético-MG. Ele não entra em campo desde a eliminação do Campeonato Paulista para o Palmeiras, em decorrência de um problema no joelho direito.

Além de Lucas, quem também trabalhou na parte de dentro das instalações do clube foi Oscar. O meia teve uma lesão na coxa esquerda diagnosticada na última sexta-feira, após o duelo contra o Talleres, e ficou de fora do embate com o Galo.

O volante Pablo Maia trabalhou com a dupla. Ele se recupera de uma cirugia no tornozelo direito e não joga desde a última rodada da fase de grupos do Paulistão, há mais de um mês.

Como foi o treino?

O elenco são-paulino trabalhou pela primeira vez após o empate sem gols com o Atlético-MG, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação retornou de Belo Horizonte na noite de domingo, depois da partida.

Os jogadores com maior minutagem contra o Galo seguiram cronograma de regeneração na academia. Já o restante do elenco trabalhou no campo.

Este grupo iniciou as atividades com aquecimento, que contou com exercícios de mobilidade, fundamentos técnicos e ativação. Depois, os atletas realizaram um trabalho de posse de bola e um jogo em espaço reduzido. Nos intervalos da atividade, o elenco foi submetido a exercícios intermitentes, com tiros de corrida orientados pela preparação física.

Zubeldía ainda tem mais duas sessões de treino visando o embate contra o Alianza Lima-PER, marcado para esta quinta-feira, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília). O elenco retoma as atividades na manhã desta terça-feira, novamente no CT da Barra Funda.