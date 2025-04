CBF afasta árbitros após expulsão do Cruzeiro e pênalti para o Palmeiras

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Comissão de Arbitragem da CBF afastou os árbitros que trabalharam nos jogos Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras, pela segunda rodada do Brasileirão. A medida abrange quem estava em campo e também no VAR.

Os lances que motivaram essa decisão:

A expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, ainda aos 20 minutos do primeiro tempo.

O pênalti marcado para o Palmeiras, contra o Sport.

Os árbitros de campo e VAR envolvidos:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda (CE)

VAR: Daiane Muniz

AVAR: Amanda Matias

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho (PB)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

A comissão de arbitragem informou que se baseou também no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos. Os árbitros afastados passarão por novas instruções.

"Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do CCEI, houve equívocos. O afastamento não é simplesmente uma punição vazia, é para que possamos cuidar dos árbitros, instruí-los e que, na sequência, não haja mais equívocos nesse sentido, colocando o VAR e o árbitro de campo em sintonia", disse Rodrigo Cintra, que comanda a arbitragem brasileira, em comunicado da CBF.

O UOL apurou que a comissão de arbitragem considerou boa a atuação do árbitro Ramon Abatti Abel no Atlético-MG x São Paulo.

A CBF aproveitou o embalo para anunciar que fará um treinamento presencial com os árbitros na próxima semana, no Rio.

Não era para expulsão

Tudo bem que o Inter é um dos times organizados e desponta como candidato ao título. A questão é que a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro está na lista dos jogos com decisões mais questionadas na rodada do fim de semana.

Chamou a atenção a expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, uma decisão tomada pelo experiente árbitro Marcelo de Lima Henrique — não revisada pelo VAR, pilotado por Daiane Muniz.

Marcelo viu uma falta muito contestada pelos cruzeirenses. Na visão dele, fora da área, uma jogada que impediu situação clara e manifesta de gol. Vermelho direto.

A decisão condicionou a partida. Foi crucial para o Inter vencer e chegar aos quatro pontos.

O Cruzeiro ficou alucinado com isso. Alexandre Mattos, CEO do futebol, classificou como "assalto à mão armada". A reclamação será formalizada à comissão de arbitragem.

Foi pênalti?

A diretoria do Sport também se revoltou com o segundo pênalti dado ao Palmeiras, que definiu a vitória dos paulistas no Recife.

Matheus Alexandre tocou primeiro na bola, e depois houve contato com Raphael Veiga. O meia do Palmeiras desabou. Bruno Arleu Araújo marcou pênalti. O VAR Rodrigo Nunes de Sá não mudou a marcação.

"O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. O Brasil hoje importa treinador, o Brasil hoje importa jogador. Está na hora de importar árbitro também, porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do Campeonato Brasileiro", disparou o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão.

Mais uma decisão que, na prática, aumentou o número de times com quatro pontos no campeonato — neste caso, por causa do Palmeiras.