Ancelotti deposita confiança em Vinicius Júnior para quartas da Champios League

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, esteve presente na sala de conferência do Emirates Stadium, para falar sobre o confronto desta terça-feira diante do Arsenal, pelas quartas de final da Champions League. O italiano fez uma análise sobre a equipe inglesa e destacou as qualidades do rival.

"A chave será a coragem, a personalidade, tentar fazer o melhor e estar motivado. Um aspecto importante é executar bem o jogo que preparamos. Temos pela frente uma equipe completa que faz bem a pressão lá em cima, o bloco baixo e as transições. Temos um plano claro e vamos tentar executá-lo amanhã", afirmou.

Na derrota dos merengues para o Valencia por 2 a 1, no último sábado, Vinicius Júnior acabou desperdiçando um pênalti, que faria com que o Real largasse na frente no placar. Sobre a atuação do brasileiro, o treinador minimizou as críticas e depositou muita confiança no atacante para o duelo com os Gunners.

"Não falei com ele e não preciso. Talvez ele pense que poderia ter jogado melhor contra o Valencia e, quando ele pensa que poderia ter feito melhor, no próximo jogo, ele faz muito bem", declarou.

Ancelotti vem sofrendo críticas dos torcedores da equipe espanhola. Depois da derrota neste fim de semana, o italiano tem lidado com bastante pressão, mas se mostrou despreocupado, ressaltando o prestígio que ainda possui com o presidente do Real Madrid.

"Pode ser que as pessoas tenham se cansado, mas o importante é que a pessoa mais importante (Florentino Pérez) não está cansada. Ela está comigo e me apoia. O que importa é que a pessoa mais importante neste clube não se canse", concluiu.

O goleiro Courtois também participou da coletiva. Sem entrar em campo pelo Real desde o dia 15 de março, o belga voltou e deve ser titular nas quartas de final.

"Eu me sinto bem, 100%. Eu tive dois problemas musculares no início da temporada, nada sério, mas não queríamos arriscar", disse o arqueiro.

O Real Madrid enfrenta o Arsenal, nesta terça-feira, pela ida das quartas de final da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.