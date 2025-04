Às vésperas de Arsenal x Real Madrid, Arteta analisa ataque estrelado do rival

Às vésperas do confronto contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira. O treinador destacou a importância do confronto e o fato deste tipo de partida estimulá-lo a continuar no meio do futebol.

"Foi por isso que entrei para o futebol, foi por isso que entrei para a gestão e especialmente para este clube de futebol. Já se passaram 20 anos desde que tivemos esse tipo de jogo, e para nós é uma grande oportunidade de construir nossa própria história, e é para isso que estamos aqui", disse.

No comando dos Gunners desde 2019, Mikel Arteta já acumula 279 partidas à frente da equipe, com 164 vitórias conquistadas. Durante a coletiva, o treinador afirmou que esta será a partida mais importante de sua carreira como treinador.

"100%. É um prazer preparar o jogo, olhar para eles, apenas ver a reação das pessoas e como nos sentimos ao entrar em um jogo dessa magnitude. A empolgação ao redor do clube, das pessoas, este é o estágio em que queremos estar e onde o Arsenal precisa estar de forma consistente. Estamos muito orgulhosos de estar lá e agora estamos muito prontos para entregar amanhã", declarou.

A última vez que Aresenal e Real Madrid se enfrentaram foi pelas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2006. Na oportunidade, o Arsenal avançou de fase ao vencer o jogo de ida por 1 a 0 e empatar sem gols a partida de volta. Os Gunners ainda chegariam à grande decisão contra o Barcelona, que acabou levando a melhor e erguendo a taça.

"Isso é, com certeza, uma inspiração, porque aquela geração e o que eles conquistaram é o que queremos alcançar, sem dúvida. É muito diferente, 20 anos é um longo tempo no futebol e o contexto era bem diferente, mas a história está lá. Infelizmente, é muito distante para ser realmente relevante para a situação em que estamos, mas há coisas para aprender de lá e nos inspirar, com certeza", afirmou.

O treinador ainda fez uma análise sobre o ataque estrelado do Real Madrid e destacou o poder de decisão dos atletas rivais.

"Com as qualidades individuais que eles têm, especialmente quando você os coloca em determinadas situações, você sabe do perigo que está enfrentando. Mas esse é o estágio, não fica muito maior do que isso. O que eles têm feito nesta competição é que eles podem criar esses momentos, e quando chega ao maior palco, a performance individual dos jogadores pode decidir um jogo e é crucial para o seu sucesso, e isso é algo que precisamos prevenir", finalizou.

O Arsenal enfrenta o Real Madrid, nesta terça-feira, pela ida das quartas de final da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.