Luiz Gustavo, do São Paulo, segue internado após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar

Nesta segunda-feira, o São Paulo atualizou o quadro médico do volante Luiz Gustavo, diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. O atleta de 37 anos segue internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista.

De acordo com o Tricolor, Luiz Gustavo permanece no hospital para tratamento e novas avaliações de seu quadro. Ele está clinicamente bem e sob supervisão dos profissionais do hospital e do clube.

No treino do último sábado, o volante se queixou de dores no tórax e, após avaliação do departamento médico do clube, foi imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein. O jogador foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e foi internado para observação e tratamento.

Luiz Gustavo desfalcou a equipe no empate sem gols com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. A tendência é que o volante ainda não esteja em condições para ser opção ao técnico Luis Zubeldía no próximo compromisso tricolor.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, contra o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores. A bola rola no Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).