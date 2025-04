Alan Patrick é o jogador com maior nota da Série A; veja números

No último domingo, o Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no Beira-Rio e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Corinthians. Alan Patrick, autor do primeiro gol da partida, está se tornando um dos destaques do futebol nacional em 2025.

O meia está na sua segunda passagem pelo Colorado. Entre 2013 e 2014, Alan Patrick foi negociado por empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas não permaneceu em Porto Alegre ao fim do contrato. Agora, desde que voltou ao Inter, em abril de 2022, Alan Patrick se tornou capitão e líder do time.

??, faixa, capitão e COLORADO! ??? pic.twitter.com/AZ5UM4evsQ ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 6, 2025

Segundo os dados do Sofascore, Alan Patrick é o jogador da Série A com a maior nota na atual temporada, ostentando uma média de 7.70. Em 11 jogos, o atleta conta com sete participações em gols (quatro tentos e três assistências).

No total, durante a sua segunda passagem pelo Internacional, ele atuou em 148 partidas, marcando 39 gols e somando 25 assistências. Além disso, Alan Patrick tem um aproveitamento de 65% nos dribles, acertando 17 de 26 tentativas, e de 79% nas finalizações (15 de 19 vezes).

Suas atuações nesta temporada ajudaram o Inter a conquistar o Campeonato Gaúcho, seu primeiro título no clube. Ainda no Brasil, Alan Patrick também ergueu a taça da Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão (2 vezes) com o Santos.

O Internacional volta a jogar nesta quinta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília).