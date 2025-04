Endrick é alvo de ingleses e tem motivo pra sair, diz jornalista espanhol

Endrick está na mira de três times da Premier League e tem um motivo de peso para deixar o Real Madrid. É o que diz informação publicada pelo jornal espanhol "As".

O que aconteceu

"Endrick tem três pretendentes e um motivo de peso para sair", diz o título da vídeo-reportagem do jornalista espanhol Joaquín Maroto. Ele aponta Notthingham Forest, Arsenal e Chelsea como os três pretendentes do atacante que brilhou na última terça-feira (1) com um golaço na classificação para a decisão da Copa do Rei, diante da Real Sociedad.

Na Inglaterra, tem três equipes que querem Endrick. O Nottingham Forest, que tem o técnico português Nuno Espírito Santo, tem muito interesse em contar com Endrick (...) o Arsenal, de Mikel Arteta, é uma equipe de jogadores jovens, e em terceiro o Chelsea, que inclusive levou os pais de Endrick a Londres, para conhecerem a estrutura Joaquín Maroto, do "As", em publicação na última quarta-feira (2)

O jornalista ainda aponta outros três clubes que correm por fora e também têm Endrick na mira: o PSG, da França, o Borussia Dortmund, da Alemanha, e a Roma, da Itália. Os dois primeiros estão entre os oito times que ainda brigam por título na atual edição da Liga dos Campeões.

O motivo para deixar o Real Madrid seria a baixa minutagem com Carlo Ancelotti. Segundo o jornalista, Endrick acredita que a falta de oportunidades como titular pode prejudicá-lo na busca por espaço entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026. Ele cita até mesmo a entrevista recente dada pelo jogador a Romário em que admite 'ter medo de não estar na Copa'.

O problema é que Endrick está inquieto, preocupado, ele confessou isso a Romário porque quer jogar na Copa do Mundo dos Estados Unidos do ano que vem. E sabe que, para jogar na Copa do Mundo, tem que ter mais frequência nas escalações. Ele acredita que pode conseguir isso no Real Madrid, e o Real Madrid acredita que tem espaço porque ele tem uma capacidade incrível que não se via há muito tempo, talvez desde Cristiano Ronaldo

O jornalista reforça, porém, que Endrick pretende seguir no Real Madrid e cumprir o contrato, que vai até 2030. Ressalta, também, que o clube não cogita a saída do atacante, que tem uma cláusula de 75 milhões de euros.

Endrick jogou mais de 500 minutos em toda temporada, sendo titular em apenas cinco partidas. Ele soma sete gols no total e disputa a artilharia da Copa do Rei com Julián Álvarez, do Atlético de Madri -o brasileiro tem cinco, contra seis do argentino.

No último sábado, ele foi aproveitado apenas no fim do segundo tempo por Carlo Ancelotti, mas não conseguiu evitar a derrota de 2 a 1 para o Valencia, pelo Espanhol.