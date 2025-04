Flamengo: Pedro não vai resolver todos os problemas do ataque, diz Mattos

O Flamengo tem apresentado mais problemas no setor ofensivo nos últimos jogos do que o retorno de Pedro - que deve acontecer na próxima partida - pode resolver, afirmou Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

Para o colunista, parte das dificuldades está na ausência de goleadores no time. Mattos entende que apenas Bruno Henrique e Arrascaeta - além do próprio Pedro - são mais eficientes perto do gol.

[A solução para o ataque do Flamengo] Passa em parte [pela volta do Pedro]. Mas não é só isso. Se você olhar para os jogadores de ataque do Flamengo, tirando Arrascaeta e Bruno Henrique, que têm muitos gols em jogos decisivos, os outros têm poucos gols.

O Gerson, que é excepcional, chuta pouco; o Cebolinha faz pouco gol; o Luiz Araújo faz gol de vez em quando, mas não é um número alto; o Plata, mesma coisa. [...] Tem uma questão aí que vai ser resolvida em parte com o Pedro, mas talvez precise melhorar outras coisas.

Rodrigo Mattos

