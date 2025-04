Santos ganha descanso após empate com Bahia e se reapresenta na terça-feira

O elenco do Santos ganhou um descanso nesta segunda-feira, após o empate de 2 a 2 com o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O embate foi disputado na noite do último domingo, na Vila Belmiro.

O grupo se reapresenta no CT Rei Pelé na terça-feira. O técnico Pedro Caixinha contará com o reforço de Neymar. O meia-atacante, recuperado de um edema muscular na coxa esquerda, será reintegrado às atividades com o restante dos companheiros.

O comandante terá cinco sessões de treinos para preparar o Alvinegro Praiano para a partida contra o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. O duelo será no domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

O jogo ganhou importância para Caixinha, que está bem pressionado. O técnico foi vaiado e xingado na Vila Belmiro no empate com o Bahia.

Até o momento, o Santos soma um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro. A equipe está na 16ª colocação, com um ponto.