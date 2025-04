São Paulo alerta torcida a não utilizar pirotecnia em jogos pela Libertadores no Morumbis

O São Paulo emitiu nesta segunda-feira uma nota reforçando a proibição de sinalizadores e objetos pirotécnicos em jogos pela Libertadores. O Tricolor solicitou que seus torcedores não compareçam ao Morumbis com este tipo de material.

De acordo com as normas da competição, impostas pela Conmebol, o uso de pirotecnia, como sinalizadores, fogos de artifício e rojões está proibido. O descumprimento da regra pode gerar punições severas ao clube, como a perda do mando de campo.

Noite de @LibertadoresBR pela frente no #MorumBIS! ?? Garanta seu ingresso para o duelo com o Alianza Lima (PER) na próxima quinta-feira (10), às 21h30 > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/w00fITN9Et ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2025

Assim, o clube são-paulino sugeriu que os torcedores não levem estes materiais para as partidas da equipe no Morumbis. A regra é válida tanto na parte interna do estádio quanto fora. Por isso, o clube também solicitou a não utilização dos objetos na recepção do ônibus do time, o que é tradicionalmente feito pela torcida do São Paulo em jogos de Libertadores.

O tema está em alta no momento por conta da entrada destes objetos no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras. Na reta final da partida, a torcida do Timão acendeu sinalizadores e lançou rojões no campo. Na última quarta-feira, a FPF proibiu a entrada de todas as organizadas do clube em estádios até o final do ano como punição pelo ocorrido.

O São Paulo estreia no Morumbis nesta edição da Libertadores na quinta-feira, contra o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada do Grupo D. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Veja a nota oficial do São Paulo na íntegra

O São Paulo Futebol Clube solicita que os torcedores que comparecerem ao MorumBIS em jogos da CONMEBOL Libertadores estejam cientes e respeitem as regras da competição. O não cumprimento pode resultar em punições severas ao Tricolor, como a perda do mando de campo.

Por determinação da CONMEBOL, está expressamente proibido o uso de pirotecnia, como sinalizadores, fogos de artifício e rojões. A regra é válida tanto para a área interna do estádio, quanto para os arredores.

Para evitar medidas prejudiciais ao Tricolor, o Clube solicita a não utilização destes materiais, nem mesmo na recepção do ônibus da equipe.

A presença dos são-paulinos no MorumBIS é de extrema importância para a jornada da equipe na CONMEBOL Libertadores. O Tricolor conta com a colaboração de toda a Torcida Que Conduz.