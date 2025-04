Justiça do Rio concede liminar para Vasco x Flamengo ser em São Januário

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar para o clássico entre Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, possa ocorrer em São Januário. O duelo está marcado para o próximo dia 19.

A juíza Regina Lúcia Chuquer de Almeida Costa de Castro Lima cita o veto do Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) e diz que optou pelo "caminho mais fácil".

A corporação se recusa empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando, simplesmente, pelo caminho mais fácil "deixar de fazer", com aparente abandono do entusiasmo, autoridade e

eficiência que a instituição exige Trecho do documento

O que aconteceu

O Bepe vetou o pedido feito pelo Cruz-Maltino na última semana. A Polícia Militar alegou que a decisão foi com "base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza".

A liminar é fruto de uma ação popular movida por Pedro de Menezes Reis e Marcus Vinicius Reis. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

O Vasco ainda não foi notificado. Com a liminar em vigor, a decisão quanto ao palco do jogo caberá à diretoria do clube.

A solicitação do Cruz-Maltino no ofício enviado foi em "caráter excepcional" já que, atualmente, não há um laudo que permita essa possibilidade. O veto, inclusive, foi escorado no próprio documento.

A Justiça liberou o mando de campo com torcida do Vasco, independentemente de qualquer estudo. No caso dos visitantes, será necessária uma a avaliação técnica.

Autorizar o mando de campo do Club de Regatas Vasco da Gama no Estádio de São Januário, com a presença de sua torcida, independentemente de qualquer avaliação, e, a depender de avaliação técnica específica devidamente fundamentada, com presença da torcida adversária

A alegação de não ser possível garantir a segurança do público visitante não inviabiliza a realização do evento no local, caso os dirigentes da agremiação esportiva, assim desejem. Isso porque, eventos com torcida única são possíveis e ocorrem em outros estados do Brasil, inclusive na Região Sudeste do país, onde está situada a arena esportiva objeto dos autos

O Maracanã, atualmente, é de gestão da dupla Fla-Flu. No Carioca, o Cruz-Maltino apontou como um dos fatores para não mandar o clássico no estádio o fato do clube, mesmo sendo mandante, não ter direito ao lucro em bares, estacionamento e camarotes, ficando destinados ao consórcio.

O Vasco também já não poderia mudar o jogo para outro Estado. Pelo regulamento, não há mais prazo para a mudança: "O clube que queira excepcionalmente deslocar partidas para outro Estado deverá apresentar solicitação à DCO, com 20 (vinte) dias úteis de antecedência, e obter, por escrito, a aprovação e concordância de todos os envolvidos, a saber: a Federação à qual está filiado e a Federação anfitriã, cabendo à DCO o poder de veto".